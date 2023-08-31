На фронті загинув 20-річний фанат "Динамо"

Уболівальник київського клубу віддав життя за Україну

На війні проти російських загарбників загинув фанат "Динамо" Ігор Марковкін. У липні в бою з окупантами не стало давнього вболівальника Біло-Синіх Миколи Кузнєцова.

Про смерть Ігоря повідомила пресслужба київського клубу у Facebook. У "Динамо" зазначили, що з лінії фронту, де відважні українці захищають рідні землі від навали "руського миру", щодня надходять трагічні новини.

Ще однією жертвою повномасштабного вторгнення рф в Україну став 20-річний фанат "Динамо" Ігор Марковкін з позивним "Коваль". Він воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр) і з честю пішов на останнє в його житті бойове завдання, павши Героєм.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі "Коваля" та щирі співчуття рідним та близьким Ігоря Марковкіна. Назавжди в строю", — йдеться у повідомленні "Динамо".

Нагадаємо, під Бахмутом (Донецька область) загинув воїн Максим Максименко, який був уболівальником київського "Динамо". У червні на війні проти російських окупантів життя за Україну віддав уболівальник Біло-синіх Максим "Кинджал" Бурдусь.