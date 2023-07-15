Виконував бойове завдання під Бахмутом: на фронті загинув фанат "Динамо"

Воїн брав активну участь у житті динамівських трибун

12 липня в бою з російськими окупантами загинув давній уболівальник київського "Динамо" Микола Кузнєцов. У червні стало відомо про загибель на фронті фаната "динамівців" на прізвисько "Кинжал".

Про смерть Героя повідомила пресслужба Біло-синіх у Facebook. Микола, якого у фанатських колах усі знали як "Кузя", загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом (Донецька область).

"Кузя" у минулому був представником колективу "Солянка БС" і брав активну участь у житті динамівської трибуни. Микола захищав Україну від загарбників у складі 3 ОШБр.

"Трагічні звістки продовжують надходити з гарячих напрямів фронту, де наші відважні герої захищають рідні землі від жорстоких російських загарбників. У бою з ворогом 12 липня загинув давній уболівальник "Динамо" Микола Кузнецов, якого у фанатських колах усі знають як "Кузя". Вічна пам'ять герою, назавжди в строю!" — йдеться у повідомленні "Динамо".

Нагадаємо, під Бахмутом загинув воїн Максим Максименко, який був фанатом київського "Динамо".

Раніше повідомлялося, що на фронті загарбники вбили брата футболіста Біло-Синіх та збірної України.