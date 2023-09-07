На війні загинув брат футболіста збірної України

Герой загинув під час виконання бойового завдання

На війні проти російських окупантів загинув брат захисника збірної України та київського "Динамо" Олександра Тимчика Юрій Дятлюк. Раніше стало відомо про загибель на фронті кузена футболіста Біло-Синіх.

34-річний Юрій загинув 3 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу населеного пункту Мар’їнка (Донецька область). Про це повідомляє пресслужба Вінницького Національного Технічного Університету, випускником якого був Дятлюк. Юрій закінчив Факультет менеджменту та інформаційної безпеки.

Дятлюк був старшим сапером інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону. До повномасштабного вторгнення рф він був пов’язаний з футболом — був капітаном вінницького мініфутбольного клубу "Хімік".

Додамо, що під час пресконференції перед грою-відповіддю з "Арісом" у Лізі конференцій головний тренер "Динамо" Мірча Луческу згадав про смерть родича одного з гравців киян, щоправда, обійшовся тоді без імен. Тепер стало зрозуміло, що йшлося про брата Тимчика. Олександр опублікував світлину в Instagram, вшанувавши пам’ять брата.

Олександр Тимчик із братом Юрієм Дятлюком

У загиблого воїна залишилося двоє маленьких дітей. Дружина Дятлюка Ольга на сайті президента України створила петицію з проханням надати її чоловіку звання Героя України посмертно.

Раніше повідомлялося, що 12 липня в бою з російськими окупантами загинув давній уболівальник київського "Динамо" Микола Кузнєцов.

Нагадаємо, на фронті загинув один із лідерів фанатського руху "Динамо", вболівальник Біло-синіх Максим "Регбіст" Яловцов.