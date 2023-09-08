Из подбитых остатков: россияне создают "ударный" кулак на одном из направлений фронта

Захватчики пытаются прорвать оборону тактикой "мясного" штурма

Российские оккупанты на Купянском направлении формируют так называемый "ударный кулак". Это происходит недалеко от населенного пункта Новоегоровка, который на данный момент является одним из эпицентров боевых действий.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона. По его словам, захватчики постоянно устаивают диверсии и провокации.

"Россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении. Они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации, диверсии. Постоянно ведется очень интенсивный обстрел наших защитников", — рассказал он.

Илья Евлаш подчеркнул, что российские оккупанты пытаются собирать сводные подразделения и привлекают к ведению боя буквально всех, кого только возможно.

"Это остатки, скажем так, недобитых подразделений, ранее уже разбили Силы обороны. Сейчас наша разведка замечает, что они формируют их из разных таких остатков. Также привлекают уже к ведению боевых действий всех, кого возможно. Только у них пополнение не происходит так, как раньше", — рассказал Евлаш.

Он добавил, что тактика "мясных" штурмов присутствует в войсках рф еще со времен Второй мировой войны. Они наступают за счет живой силы и бросают большое количество своей техники.

"Также фиксируем что на Лимано-Купянском направлении у них достаточно большие проблемы с техникой. Уже пытаются моделировать какие-то новые образцы. У них действительно есть проблемы и они продолжают такой тактикой продвижения вперед большими количествами применять, бросать всех на мясо и в горнило войны", — подытожил Евлаш.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные имеют очередной успех на фронте. Они закрепляются на позициях южнее Работино и западнее Вербового.