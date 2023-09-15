Прошел АТО и был на войне с первого дня: на фронте погиб командир отделения

Прощание с воином пройдет 15 сентября

В тяжелых боях в Донецкой области погиб командир мотопехотного отделения воинской части А-4267 Омелюта Иван Иванович из села Тростянец. Дома у него остались мама, супруга и дети.

Трагедия случилась 13 сентября вблизи села Берестово Бахмутского района в результате минометного обстрела со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили на странице Саранчуковской территориальной общины в Facebook.

Иван Омелюта верно служил Украине во время проведения АТО, а когда началась полномасштабная война, без раздумий в первый день стал на защиту своей Родины.

"Искренне сочувствуем семье Воина — Героя, разделяем Вашу боль, преклоняем головы перед мамой, женой, детьми, собратьями", — говорится в сообщении.

Тело воина будут везти в его родное село Тростянец через села общины в пятницу, 15 сентября. Выезд колонны из Бережан будет ориентировочно в 16.00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Бахмутом погиб 25-летний военный Бабко Игорь Валерьевич. До своего дня рождения защитник не дожил девять дней.