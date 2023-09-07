Не дожил 9 дней до дня рождения: под Бахмутом погиб молодой украинский воин

Парню было всего 25 лет

В ходе полномасштабной войны и тяжелых боев под Бахмутом погиб украинский военный Бабко Игорь Валерьевич. Парень не дожил до своего 26-летия 9 дней.

Дома у воина осталась семья и любимая девушка. Об этом сообщили на странице "Старостинский округ с центром в селе Олешин" в Facebook.

"Бабко Игорь Валерьевич родился 20.07.1997 года в с. Мисюровка Старосинявской поселковой общины. С 2017 года по 2023 год защищал нашу страну от агрессора на востоке. Погиб 11.07.2023 под Бахмутом, у него остались любимая и родители защитника, которые на протяжении многих лет проживают в нашем селе", — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим защитников состоится в пятницу, 8 сентября с 12.00 до 13.00. по адресу: г. Хмельницкий, ул. Святослава Храброго, 5а (городская ритуальная служба).

"В 13.50 часов. Просим всех организовать живой коридор от Матери Божьей Покрова до Аллеи Славы в с.Олешин, где пройдут похороны Защитника. С уважением, староста", — обратились к местным жителям в Старостинском округе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб 26-летний лейтенант Алексей Солоданюк. Трагедия случилась у села Работино Запорожской области.