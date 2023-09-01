Уводил вражеский дрон от побратимов: на юге погиб молодой офицер (фото)

О присвоении звания Героя Украины подано рапорт командования роты

Продвижение украинской армии на юге неизбежно сопровождается потерями. Погибают украинские защитники. Среди отдавших жизнь за Родину — 26-летний лейтенант Алексей Солоданюк. Несмотря на молодой возраст, он был назначен и.о. командира роты. Жил в селе Склименцы Черкасской области.

На сайте президента зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины Алексею. В нем указано, что парень был предан Украине задолго до вступления в ряды ВСУ. Еще первокурсником он участвовал в Революции достоинства и был одним из студентов, кого травмировали беркутовцы. 24 февраля встретил в Киеве и ушел добровольцем.

Цитируются слова Алексея отцу : "Папа, кто как не я? Я их в селе ждать не буду. Это не та нация, которую можно пустить и которой можно доверять". Парень прошел обучение и служил в 65 МБр 1 батальона 1 роты. В июле 2023 года стал исполняющим обязанности командира. Главный сержант роты Виктор Кальчев вспоминает, что Алексей был одним из самых молодых офицеров, но всегда держался впереди. От имени командования роты также подали рапорт на присвоение Алексею почетного звания Героя Украины.

Алексей Солоданюк стремился строить новую армию

Молодой человек героически погиб 23 августа 2023 года у села Работино Запорожской области. Он пошел на задачу с группой, вызвался сам встретить группу закрепления, чтобы не рисковать людьми. Его заметил вражеский дрон. Отводя "птичку" от маршрута и укрытия побратимов, Алексей наткнулся на мину.

5 сентября мужчине исполнилось бы 27 лет. У него остались родители, брат, жена и маленькая дочь. Алексей в 2017 году окончил механико-машиностроительный институт КПИ имени Сикорского, среди увлечений была военная археология — он участвовал в поисковых работах на Лютижском плацдарме в Киевской области.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели 21-летнего аэроразведчика из Житомирской области. Также возле села Работино погиб защитник из Чугуева. Накануне он получил медаль "За спасенную жизнь".