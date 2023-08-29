Погиб на юге через два дня после получения медали: в Чугуеве будут прощаться с героическим защитником

Военный погиб во время освобождения села Работино

Украинские войска продолжают продвигаться на юге. Они прорывают линии обороны россиян, часто ценой собственной жизни. Среди погибших защитников Александр Чураев из Чугуева Харьковской области.

Мужчина погиб 26 августа в районе недавно освобожденного села Работино в Запорожской области, всего через несколько дней после того, как ему вручили особую награду. Об этом написала мать героя Ирина Чураева. В соцсети "Фейсбук" она сообщила, что Александр только 24 августа получил медаль "За спасенную жизнь". Тело павшего воина привезут в Чугуев 29 августа. "Я не верю в то, что сына нет", — пишет женщина.

Александр Чураев получил медаль 24 августа

Накануне в августе Александр отметил 36-й день рождения. Известно, что мужчина окончил Чугуевскую ООШ №8 в 2004 году. Выражая свои соболезнования, близкие и знакомые защитника отмечают, каким добрым, чутким и трудолюбивым мужчиной он был. В семье гибель сына – не первое горе. В 2022 году у отца Александра Сергея обнаружили рак крови во время операции на позвоночнике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после продвижения в Работино ВСУ не останавливаются. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что следующими направлениями станет продвижение на юго-восток и юг. У воинов амбициозные планы — дойти до Азовского моря, в частности Бердянска.