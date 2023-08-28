Погиб освобождая Работино: на Хмельнитчине попрощаются с воином ВСУ

Защитник погиб на южном направлении в начале третьей декады августа

Украинские военные отдают жизнь за Родину, каждый день страна теряет мужественных защитников. Житель Хмельницкой области из села Даньковцы Лищанского старостинского округа Виктор Олиферук погиб в одной из самых горячих точек фронта на юге — возле села Работино в Запорожской области. Бои за населенный пункт шли еще несколько дней назад.

О гибели воина сообщает Сахновецкая сельская территориальная община в соцсети "Фейсбук". Защитник погиб 20 августа — земляка готовятся встречать на щите и провожать в последний путь "живым" коридором.

Младший сержант Виктор Олиферук не дожил несколько месяцев до своего 47-летия, день рождения должен был праздновать 25 ноября. Служил в воинской части А4699 гранатометчиком механизированного отделения механизированного батальона. Жители общины выражают свои соболезнования родным и близким погибшего. Знакомые вспоминают Виктора как светлого и доброго человека, отмечая, что потеря — невосполнимая.

Виктор Олиферук был гранатометчиком

Село Работино, что в Запорожской области, стало эпицентром боев недавно. Украинские военные не только подняли над ним флаг нашей страны, но и продвигаются дальше.

Место гибели Виктора Олефирука возле села Работино

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские защитники гибнут на разных отрезках фронта, в частности, горячим направлением остается Донецкая область. Так, 23 августа простились с молодым защитником с Тернопольщины, который погиб спасая побратима.