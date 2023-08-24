Ценил жизнь и был оптимистом: спасая побратима, погиб герой из Тернополя

У героя осталась жена, дочка и мама

Ежедневно в войне с российскими оккупантами гибнут защитники Украины. Спасая побратима, в бою в Донецкой области погиб 35-летний Андрей Карпюк из Тернополя.

Об этом сообщает intb.te.ua. Прощание с героем состоялось 23 августа, его жизнь оборвалась 17 августа в Волновахском районе.

Мужчина встал на защиту Украины в марте 2023 года. Был старшим мастером, служил во взводе специальных работ ремонтной роты бронетанкового вооружения.

Защитник родился в селе Шушковцы, детство провел в селе, помогая родным по хозяйству. Как рассказали сестры Андрея, с детства он был приветливым и веселым – потому все село знало и любило его.

Односельчане добавили, что Андрей был оптимистом и очень ценил жизнь. Родственники вспоминают мужчину как заботливого семьянина. У героя осталась жена, дочка и мама. Священник, который проводил похоронный обряд, рассказал, что он был спокойным и светлым человеком.

Похоронили героя в Тернополе, 23 августа, на День флага Украины. Провести его в последний путь и почтить его память собрались родственники, друзья и знакомые.

Как сообщал "Телеграф", на Запорожском направлении, где идут тяжелые бои с оккупантами, погиб украинский военный Гилевич Вадим Валерьевич. В понедельник, 21 августа, состоялось прощание с защитником.