Воевал с 2014 года и имел награду от Залужного: на фронте погиб молодой воин

Воину было 27 лет

На Запорожском направлении, где идут тяжелые бои с оккупантами, погиб украинский военный Гилевич Вадим Валерьевич. В понедельник, 21 августа, состоялось прощание с защитником.

Трагедия случилась 17 августа. Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице Волочиского городского совета в Facebook.

В мэрии вспоминают, что Вадим родился в селе Лозовая (в Волочисском районе Хмельницкой области) 1 ноября 1995 года. Там же он окончил общеобразовательную школу, а затем продолжил обучение в Подволочиском профессионально-техническом лицее по специальности телекоммуникации и радиотехника.

В 2014 году парня призвали в ряды Вооруженных сил Украины. С тех пор он проходил военную службу — сначала срочную, а далее по контракту. За время своей службы воин был отмечен многими грамотами и благодарностями, а также награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "За образцовость в военной службе второй степени".

"Вадим был добрым, искренним, светлым человеком, надежной опорой для родных, у него осталась мама, жена, двое братьев, сестра и племянники. Светлая память о Вадиме всегда будет жить в наших сердцах. Герои не погибают, они живут вечно!", — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что распоряжением мэра Константина Черниченко, 21 августа 2023 года объявлен днем траура в общине. Потому местных жителей просят удержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб военный Андрей Онишко с позывным "Викинг". В ходе боевого задания он прикрыл побратимов от взрывной волны своим телом, а сам погиб от полученных травм.