Воевал с первых дней вторжения и недавно поздравлял сына со свадьбой: на фронте погиб капитан с Волыни

Военный всю жизнь посвятил медицине

Из-за российского вторжения в Украину ежедневно на фронте гибнут лучшие сыновья и дочки Украины. На этот раз трагическое известие пришло в Маневицкую ОТГ на Волыни – погиб 57-летний капитан Юрий Шабат.

Об этом сообщил поселковый глава Александр Гаврилюк. Совсем недавно Юрий приезжал на несколько дней домой, чтобы поздравить сына со свадьбой.

Известно, что погиб командир стрелкового взвода 100-й отдельной бригады территориальной обороны 10 августа 2023 года в боях с оккупантами в Донецкой области. Всю свою жизнь Юрий Шабат посвятил медицине и помощи людям, а с первых дней полномасштабного вторжения без раздумий пошел защищать Украины. Совсем недавно воин на несколько дней приезжал домой с передовой, чтобы поздравить сына со свадьбой, но взять на руки внуков он уже не сможет.

"В течение четырех месяцев смело боролся с рашистским агрессором. По-отцовски заботился о своих солдатах, занимался техническим обеспечением своего подразделения. И последняя просьба Юрия Ивановича выполнена, но не успели передать ему. Средства связи получат его собратья", — сообщил глава поселкового совета.

У погибшего воина осталась мать, жена и двое сыновей – Роман и Дмитрий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб известный майдановец Андрей Бабинский, который мечтал освободить Крым.