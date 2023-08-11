Воював з перших днів вторгнення та нещодавно вітав сина з весіллям: на фронті загинув капітан із Волині

Військовий все життя присвятив медицині

Через російське вторгнення в Україну щодня на фронті гинуть найкращі сини та доньки України. Цього разу трагічна звістка надійшла до Маневицької ОТГ на Волині – загинув 57-річний капітан Юрій Шабат.

Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк. Нещодавно Юрій приїжджав на кілька днів додому, щоб привітати сина з весіллям.

Відомо, що загинув командир стрілецького взводу 100-ї окремої бригади територіальної оборони 10 серпня 2023 року у боях із окупантами на Донеччині. Все своє життя Юрій Шабат присвятив медицині та допомозі людям, а з перших днів повномасштабного вторгнення без роздумів пішов захищати Україну. Нещодавно воїн на кілька днів приїжджав додому з передової, щоб привітати сина з весіллям, але взяти на руки онуків він уже не зможе.

"Протягом чотирьох місяців сміливо боровся з рашистським агресором. Батьківською дбав про своїх солдатів, займався технічним забезпеченням свого підрозділу. І останнє прохання Юрія Івановича виконано, але не встигли передати йому. Кошти зв’язку отримають його побратими", — повідомив голова селищної ради.

У загиблого воїна залишилася мати, дружина та двоє синів – Роман та Дмитро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув відомий майданівець Андрій Бабінський, який мріяв визволити Крим.