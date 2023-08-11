Війна — день 534: росія продовжує обстрілювати міста, але повільно здає позиції на фронті

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі п’ятниця, 11 серпня. росія продовжує обстріли мирних міст, і, на жаль, вони не обходяться без жертв. Але попри все Збройні сили України продовжують тримати фронт і мають часткові успіхи у контрнаступі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку для Вінницької області.

Карта бойових дій на початок доби від DeepState виглядає так:

Інформацію за 8 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 531: ініціатива на фронті на боці ЗСУ, проте окупанти продовжують бити по мирним містам

З даними за 9 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 532: Ставка Зеленського у спеціальному форматі та успіхи ЗСУ

Про те, що відбувалося 10 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 533: ЗСУ наступають на трьох напрямках, а окупанти продовжують тероризувати українців