На ЗАЕС стався небезпечний інцидент на одному з енергоблоків: що відомо

Росіяни послідовно виводять блоки ЗАЕС із ладу

На Запорізькій атомній електростанції через дії окупантів стався витік води з першого контуру до другого. З цієї причини загарбники перевели четвертий енергоблок із "гарячого" до "холодного зупину".

Про це вранці 11 серпня повідомили у "Енергоатомі".

Там уточнили, що у планах окупантів перевести у "гарячий" стан шостий енергоблок ЗАЕС, що в компанії назвали черговим порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатому".

Інцидент на четвертому енергоблоці стався через те, що окупанти продовжують нехтувати правилами експлуатації обладнання. Нещодавно вони наказали залишити четвертий енергоблок "гарячим".

В "Енергоатомі" уточнили, що під час вказаного інциденту радіологічного викиду не зафіксували.

"Це сталося через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Отже, окупаційне керівництво почало переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС до "холодного зупину", — пояснили в компанії.

Як заявив президент "Енергоатому" Петро Котін, росіяни послідовно виводять блоки ЗАЕС із ладу.

"І цей злочин з умисним пошкодженням обладнання четвертого енергоблоку, що призвело до порушення цілісності вже трьох з п’яти наявних фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контуру за встановлені межі, пошкодження дорогого обладнання першого контуру буде розслідувано", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Франції розповіли, чому росії може бути вигідним теракт на ЗАЕС.