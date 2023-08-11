На ЗАЭС произошел опасный инцидент на одном из энергоблоков: что известно

Россияне последовательно выводят блоки ЗАЭС из строя

На Запорожской атомной электростанции из-за действий оккупантов произошла утечка воды из первого контура во второй. По этой причине захватчики перевели четвертый энергоблок из "горячего" в "холодный останов".

Об этом утром 11 августа сообщили в "Энергоатоме".

Там уточнили, что в планах оккупантов перевести в "горячее" состояние шестой энергоблок ЗАЭС, что в компании назвали очередным нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

Инцидент на четвертом энергоблоке произошел по причине того, что оккупанты продолжают пренебрегать правилами эксплуатации оборудования. Недавно они приказали оставить четвертый энергоблок "горячим".

В "Энергоатоме" уточнили, что во время указанного инцидента радиологического выброса не зафиксировали.

"Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, оккупационное руководство начало перевод четвертый энергоблока ЗАЭС в "холодный останов", – пояснили в компании.

Как заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, россияне последовательно выводят блоки ЗАЭС из строя.

"И это преступление с умышленным повреждением оборудования четвертого энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциально радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", – сказал он.

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