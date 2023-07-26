Взрыв на ЗАЭС не станет вторым Чернобылем: на то есть несколько причин, говорят ученые

У станции надежная защита

В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС мир не увидит "Чернобыль 2". Радиационное воздействие в значительной степени ограничилось бы локальной территорией.

К такому выводу пришли журналисты FT, консультируясь с учеными ядерщиками.

Так, по мнению большинства из опрошенных вероятность катастрофы на ЗАЭС, которая бы была сравнима с Чернобылем, практически исключена.

"Наши эксперты тщательно рассмотрели наихудшие сценарии, включая бомбардировку и преднамеренный саботаж реакторов и контейнеров для хранения отработавшего топлива", — заявили в Американском ядерном сообществе, добавляя, что "Они не могут предвидеть ситуацию, которая приведет к последствиям для здоровья населения, связанным с радиацией".

И на то, как пишет издание, есть сразу несколько причин. Одной из них является надежная защитная оболочка шести водо-водяных реакторов ВВЭР-1000, что используются на станции. Каждый из них расположен внутри железобетонной крепости толщиной более метра, а сам корпус реактора имеет стальную стенку толщиной около 30 сантиметров.

"Если кто-то подорвёт бомбу на крыше ЗАЭС, то можно повредить здание защитной оболочки, но даже треснувшая или поврежденная защитная оболочка может обеспечить некоторую защиту", — говорят ученые.

Второй причиной уверенности экспертов является то, что атомная станция "уже более 10 месяцев не вырабатывает электроэнергию, а его реакторы остановлены".

Третье — уровень воды в пруду-охладителе после разрушения Каховской ГЭС стабильный, есть скважины, а станция подключена к городскому водопроводу. На АЭС работают резервные электрогенераторы.

"Опасения по поводу того, что прорыв Каховской плотины и последующее осушение водохранилища могут лишить ЗАЄС необходимой охлаждающей воды, в значительной степени были отвергнуты", — говорится в статье.

Напомним, что подобного мнения придерживается и физик-ядерщик Владимир Борисенко. Ученый успокоил не только киевлян, но и области вокруг ЗАЭС

Ранее мы сообщали, что директор "Энергоатома" Петр Котин объяснил, почему воды для охлаждения ЗАЭС может хватить еще на несколько лет.