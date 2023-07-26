Вибух на ЗАЕС не стане другим Чорнобилем: на те є кілька причин, кажуть вчені

У станції надійний захист

У разі підриву росіянами Запорізької АЕС світ не побачить "Чорнобиль-2". Радіаційний вплив значною мірою обмежився б локальною територією.

Такого висновку дійшли журналісти FT, консультуючись із вченими ядерниками.

Так, на думку більшості з опитаних, ймовірність катастрофи на ЗАЕС, яка була б порівнянна з Чорнобилем, практично виключена.

"Наші експерти ретельно розглянули найгірші сценарії, включаючи бомбардування та навмисний саботаж реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого палива", — заявили в Американській ядерній спільноті, додаючи, що "Вони не можуть передбачати ситуацію, яка призведе до наслідків для здоров’я населення, пов’язаних з радіацією". ".

І на те, як пише видання, є одразу кілька причин. Однією з них є надійна захисна оболонка шести водоводяних реакторів ВВЕР-1000, що використовуються на станції. Кожен із них розташований усередині залізобетонної фортеці завтовшки більше метра, а сам корпус реактора має сталеву стінку завтовшки близько 30 сантиметрів.

"Якщо хтось підірве бомбу на даху ЗАЕС, то можна пошкодити будівлю захисної оболонки, але навіть захисна оболонка, що тріснула або пошкоджена, може забезпечити деякий захист", — кажуть вчені.

Другою причиною впевненості експертів є те, що атомна станція "вже понад 10 місяців не виробляє електроенергію, а її реактори зупинено".

Третє — рівень води у ставку-охолоджувачі після руйнування Каховської ГЕС є стабільним, є свердловини, а станція підключена до міського водопроводу. На АЕС працюють резервні електрогенератори.

"Побоювання з приводу того, що прорив Каховської греблі і подальше осушення водосховища можуть позбавити ЗАЄС необхідної води, що охолоджує, значною мірою були відкинуті", — йдеться в статті.

Нагадаємо, що подібної думки дотримується і фізик-ядерник Володимир Борисенко. Вчений заспокоїв не лише киян, а й області навколо ЗАЕС

Раніше ми повідомляли, що директор "Енергоатому" Петро Котін пояснив, чому води для охолодження ЗАЕС може вистачити ще кілька років.