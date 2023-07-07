Можна не переживати? Експерти зі США описали найгірший сценарій на ЗАЕС

Фахівці заспокоїли українців

Навіть у разі підриву реакторів ЗАЕС для населення не буде великої радіологічної загрози.

Про це йдеться у звіті Американської ядерної спільноти.

За словами фахівців, вони провели ретельну перевірку, зокрема змоделювали найгірші сценарії розвитку подій на електростанції.

Зокрема, вони розглянули варіант із бомбардуванням, а також з умисним підривом реакторів та контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони переконують, що всі ці варіанти не передбачають катастрофи для населення.

"Шість реакторів ЗАЕС було зупинено більше десяти місяців і вони вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид. ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним та техногенним небезпекам. Товсті залізобетонні захисні конструкції захищають активні зони реакторів та призначені для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу навколишнього середовища”, – заявили в організації.

Там запевнили, що навіть у разі викиду радіації постраждає лише обмежена зона навколо реакторів. У зв’язку з цим фахівці просять не порівнювати ЗАЕС із "Чорнобилем" чи "Фукусімою".

Раніше Телеграф писав про те, що фахівців МАГАТЕ допустили до огляду станції.