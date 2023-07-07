МАГАТЕ отримала доступ до ЗАЕС: таємниця невідомих об’єктів поки не розкрита

Експертам вдалося детально оглянути охолоджувальні ставки та інші місця на території ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ отримали доступ до об’єктів ЗАЕС після заяв про можливий підрив електростанції.

Як розповів голова агентства Рафаель Гроссі під час прес-конференції в Токіо, експертів МАГАТЕ поки що не пускають на дах станції.

Зазначимо, що днями було опубліковано супутникові фото ЗАЕС, на яких було видно, що на даху окупанти розмістили якісь об’єкти.

Гроссі висловив упевненість, що його агентство незабаром зможе встановити їхнє походження.

"Ми маємо прогрес. Ще не на дах, але ми подали запит, щоб піднятися туди", — сказав він.

Глава МАГАТЕ додав, що на даний момент експертам вдалося детально оглянути охолоджувальні ставки та інші місця на території ЗАЕС.

"Ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях", — завершив голова агентства.

Раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов упевнений, що загроза теракту на ЗАЕС поступово знижується. За його словами, Україна робить певні кроки для цього.