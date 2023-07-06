Розслаблятись зарано? Супутникові знімки показали тривожну деталь на ЗАЕС (відео)

За останні півтора року подібного на супутникових знімках не було виявлено

На нових супутникових знімках виявлено підозрілі об’єкти на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС, на якій російські окупанти готують теракт.

Про це у четвер, 6 липня, пише Радіо Свобода.

Так, фотографії було зроблено сервісом Planet Labs на день раніше. На жаль, роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти, які конкретно предмети з’явилися на даху енергоблока.

Видання досліджувало супутникові знімки четвертого енергоблока за останні півтора року та зазначає, що за весь цей період подібних об’єктів немає на жодному супутниковому знімку.

Варто додати, що у вівторок, 4 липня, ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку провокації на території Запорізької атомної електростанції найближчим часом.

"На зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", — пише Генштаб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що загроза теракту на ЗАЕС поступово знижується.