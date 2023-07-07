МАГАТЭ получила доступ к ЗАЭС: тайна неизвестных объектов пока не раскрыта

Экспертам удалось детально осмотреть охладительные пруды и другие места на территории ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ получили доступ к объектам ЗАЭС после заявлений о возможном подрыве электростанции.

Как рассказал глава агентства Рафаэль Гросси во время пресс-конференции в Токио, экспертов МАГАТЭ пока не пускают на крышу станции.

Отметим, что на днях были опубликованы спутниковые фото ЗАЭС, на которых было видно, что на крыше оккупанты разместили какие-то объекты.

Гросси выразил уверенность, что его агентство вскоре сможет установить их происхождение.

"Мы имеем прогресс. Еще не на крышу, но мы подали запрос, чтобы подняться туда", — сказал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что на текущий момент экспертам удалось детально осмотреть охладительные пруды и другие места на территории ЗАЭС.

"Мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", − завершил глава агентства.

Ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен в том, что угроза теракта на ЗАЭС постепенно снижается. По его словам, Украина делает определенные шаги для этого.