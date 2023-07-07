Можно не переживать? Эксперты из США описали худший сценарий на ЗАЭС

Специалисты успокоили украинцев

Даже в случае подрыва реакторов ЗАЭС для населения не будет большой радиологической угрозы.

Об этом говорится в отчете Американского ядерного сообщества.

По словам специалистов, они провели тщательную проверку, в том числе смоделировали худшие сценарии развития событий на электростанции.

В частности, они рассмотрели вариант с бомбардировкой, а также с умышленным подрывом реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. Они убеждают, что все эти варианты не предполагают катастрофы для населения.

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать скорый радиационный выброс. ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды", – заявили в организации.

Там заверили, что даже в случае выброса радиации, пострадает лишь ограниченная зона вокруг реакторов. В связи с этим специалисты просят не сравнивать ЗАЭС с "Чернобылем" или "Фукусимой".

Ранее "Телеграф" писал о том, что специалистов МАГАТЭ допустили к осмотру станции.