Почему россии выгоден взрыв на ЗАЭС: французская эксперт назвала главную причину

Теракт на ЗАЭС – весомый рычаг шантажа россией Евросоюза, и речь не только о гибели людей и экоциде

Устроенный российскими террористами на Запорожской АЭС ядерный взрыв может кардинально изменить вектор развития европейского рынка энергетики и даже снова повернуть его "лицом" к российскому газу.

Об этом президент французского аналитического центра Eastern Circles, профессор геополитики в Sciences Po Paris (Институте политических исследований) Анастасия Шапочкина рассказала в интервью сайту "Телеграф".

По мнению эксперта, взрыв на ЗАЭС окажет важное невоенное влияние на экономику и энергетическую безопасность Европы.

Анастасия Шапочкина в эфире одного из французских телеканалов

"Пока влияние этой угрозы не ощущается, потому что авария кажется чем-то невозможным, – говорит Анастасия Шапочкина. – Но все изменится, если произойдет взрыв. Любой взрыв на атомной станции, как бы из-за каких обстоятельств он ни произошел, наносит огромный удар по развитию ядерной отрасли".

По ее словам, инцидент Велла (1979 год) на 35 лет затормозил развитие ядерной индустрии Европы. За эти годы была потеряна экспертиза и специалисты.

"Закрепили" эффект ужасающие аварии на Чернобыльской АЭС и Фукусиме. Именно после Фукусимы Германия сказала: все мы выходим из "ядерки". Это было через день после аварии, то есть это — политическое решение, просто ждавшее в свое время многие десятилетия, говорит эксперт. Нужен был просто толчок.

И, главное – взрыв на ЗАЭС, чем и кем бы он был спровоцирован, снова усилит позиции антиядерщиков в Европе. И, по словам Анастасии Шапочкиной, плюс для России может быть в том, что в ЕС может быть задан вопрос о продолжении роли газа как энергетики перехода. И о пересмотре стратегии развития, которая сегодня направлена в сторону инвестиций в ядерную энергетику, как важную составляющую безопасности Европы. Поэтому у ЕС может быть мотивация восстановить, все-таки, с россией связи, несмотря на негативный опыт последних полутора лет.

Больше о том, как война повлияла на трансформацию энергетического рынка Европы, о намерениях постепенно вытеснять "Росатом", перспективах ядерной энергетики и стоит ли требовать дополнительных санкций — в первой и второй частях интервью с экспертом:

Россия "бросила" Европу с газом, но просчиталась: интервью с французской профессором Анастасией Шапочкиной, ч.I

Ядерный рынок накажет россию, и "отмотать" все будет невозможно: интервью с профессором Sciences Po Paris Анастасией Шапочкиной, ч.II

Ранее "Телеграф" также писал о том, что россияне ударили по Запорожской области химоружием: какую опасность она несет.