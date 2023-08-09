Чому росії вигідний вибух на ЗАЕС: французька експертка назвала головну причину

Теракт на ЗАЕС – вагомий важіль шантажу росією Євросоюзу, і мова не лише про загибель людей і екоцид

Влаштований російськими окупантами ядерний вибух на Запорізькій АЕС може кардинально змінити вектор розвитку європейського ринку енергетики і навіть знову повернути його "обличчям" до російського газу.

Про це президентка французького аналітичного центру Eastern Circles, професорка геополітики в Sciences Po Paris (Інституті політичних досліджень) Анастасія Шапочкіна розповіла в інтерв'ю сайту "Телеграф".

На думку експертки, вибух на ЗАЕС справить головний невоєнний вплив на економіку і енергетичну безпеку Європи.

Анастасія Шапочкіна в ефірі одного з французьких телеканалів

"Поки що вплив цієї загрози не відчувається, бо аварія здається чимось неможливим, – говорить Анастасія Шапочкіна. – Але все зміниться, якщо станеться вибух. Будь-який вибух на атомній станції, хоч би через які обставини він відбувся, завдає величезного удару по ядерній галузі".

За її словами, інцидент Вела 1979 року на 35 років загальмував розвиток ядерної індустрії Європи. За ці роки була втрачена експертиза і фахівці.

"Закріпили" ефект жахливі аварії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі. Саме після Фукусіми Німеччина сказала: все, ми виходимо з ядерки. Це було за день після аварії, тобто це — політичне рішення, яке просто чекало свого часу багато десятиліть, говорить експертка. Потрібен був просто поштовх.

І, головне – вибух на ЗАЕС, чим і ким би він був спровокований, знову посилить позиції антиядерників в Європі. І, за словами Анастасії Шапочкіної, плюс для росії може бути в тому, що в ЄС може бути поставлене питання про продовження ролі газу як енергетики переходу. І про перегляд стратегії розвитку, яка сьогодні спрямована в бік розвитку ядерної енергетики, як важливої безпекової складової Європи.Тож у ЄС може бути мотивація відновити, все-таки, з росією зв'язки, попри негативний досвід останніх півтора року.

Більше про те, як війна вплинула на трансформацію енергетичного ринку Європи, про наміри витісняти "Росатом", перспективи ядерної енергетики і чи варто вимагати додаткових санкцій — у першій та другій частинах інтерв'ю з експерткою:

росія "кинула" Європу з газом, але прорахувалась: інтерв'ю з французькою професоркою Анастасією Шапочкіною, ч.I

Ядерний ринок покарає росію, і "відмотати" все буде неможливо: інтерв'ю з професоркою Sciences Po Paris Анастасією Шапочкіною, ч.II

Раніше "Телеграф" також писав про те, що росіяни вдарили по Запорізькій області хімзброєю: яку небезпеку вона несе.