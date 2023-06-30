Повірка лічильників газу в Україні: про які нюанси потрібно знати

У якому випадку відбувається заміна лічильника на новий

Після проходження процедури повірки газового лічильника представники облгазу мають встановити його назад, проте є випадки, коли замість нього ставлять новий.

Як повідомляє Газправда, якщо у лічильнику під час повірки знайшли проблеми, то компетентний орган має ухвалити рішення про те, чи є сенс у його ремонті.

В цьому випадку повернути його клієнту та встановити на належне місце облгаз зобов’язаний протягом двох місяців з дати зняття.

Якщо фахівці виявили, що пристрій ремонтувати недоцільно, то споживачеві зобов’язані безкоштовно встановити новий лічильник протягом 15 робочих днів після проходження повірки. Крім того, споживачеві також повинні повернути старий лічильник із документами про те, чому він не підлягає подальшій експлуатації.

Все вище зазначене стосується випадків, коли лічильник є власністю споживача, а у випадках, коли його встановлювали за рахунок облгазу, ситуація може бути простішою, оскільки фахівці можуть поставити новий пристрій зі свого обмінного фонду. Надалі новий пристрій вважається розрахунковим.

Якщо новий лічильник замість старого встановлено не був, то показники розраховуватимуться відповідно до середньомісячного споживання. Втім варто пам’ятати, що повернути лічильник на місце облгаз зобов’язаний протягом двох місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо споживач не здав лічильник на перевірку вчасно і хто може цього не робити.