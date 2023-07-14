Прошел почти год: известная экстрасенс оплошала с прогнозом об освобождении Запорожской АЭС

Людмила Хомутовская дала ложный прогноз по ЗАЭС

Верить в прогнозы различных астрологов и экстрасенсов или нет — это личное дело каждого человека. Однако не стоит забывать, что большинство из них положительные, пока не проходит "срок их годности".

Так, к примеру, случилось с прогнозом известной экстрасенса Людмилы Хомутовской с освобождением Запорожской АЭС, согласно которому оккупанты должны были покинуть территорию станции еще осенью 2022 года. Как мы видим — на календаре уже лето 2023 года, а ЗАЭС все еще в руках россиян.

Из правды в прогнозе экстрасенса — это проведение всевозможных манипуляций вокруг ЗАЭС, что в принципе и так было понятно, а также то, что взрыва на станции не будет. Остается надеяться и верить, что наши ребята из ВСУ освободят ЗАЭС как можно быстрее.

В прошлом году украинский астролог Влад Росс ошибся с прогнозом по дате смерти президента россии владимира путина. Якобы тот должен был умереть в марте 2023 года от рака поджелудочной железы.

Противоположные астропрогнозы звучали и из уст известного в Украине мольфара Максима Гордеева. Ранее он заявил, что смерть за кровавым диктатором не придет в ближайшее время, поскольку путин оттягивает ее благодаря магическим ритуалам. Но был и другой гороскоп, согласно которому, Вселенная специально оставляет путина в живых, чтобы "украинцы чему-то научились".