Минув майже рік: відома екстрасенс схибила з прогнозом про звільнення Запорізької АЕС

Людмила Хомутовська дала хибний прогноз щодо ЗАЕС

Вірити у прогнози різних астрологів та екстрасенсів чи ні — це особиста справа кожної людини. Однак не варто забувати, що більшість із них позитивні, поки не минає "термін їхньої придатності".

Так, наприклад, сталося з прогнозом відомої екстрасенсу Людмили Хомутовської зі звільненням Запорізької АЕС, згідно з яким окупанти мали залишити територію станції ще восени 2022 року. Як ми бачимо, на календарі вже літо 2023 року, а ЗАЕС все ще в руках росіян.

З правди в прогнозі екстрасенсу — це проведення різноманітних маніпуляцій навколо ЗАЕС, що, в принципі, і так було зрозуміло, а також те, що вибуху на станції не буде. Залишається сподіватися і вірити, що наші хлопці з ЗСУ звільнять ЗАЕС якнайшвидше.

Минулого року український астролог Влад Росс помилився з прогнозом щодо дати смерті президента Росії Володимира Путіна. Нібито той мав померти у березні 2023 року від раку підшлункової залози.

Протилежні астропрогнози лунали і з вуст відомого в Україні мольфара Максима Гордєєва. Раніше він заявив, що смерть за кривавим диктатором не прийде найближчим часом, оскільки путін відтягує її завдяки магічним ритуалам. Але був і інший гороскоп, згідно з яким Всесвіт спеціально залишає путіна в живих, щоб "українці чомусь навчилися".