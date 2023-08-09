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Війна — день 532: ЗСУ прориваються крізь загородження росіян, а окупанти готують нові обстріли

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії на фронті продовжуються, а ЗСУ ведуть наступ на трьох його дільницях. При цьому повідомляється, що місцями українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони, проте росіяни намагаються перекидати у ці місця підрозділи із високим рівнем підготовки. Водночас українців попередили про те, що чим ближче до осені, тим більше обстрілів будуть чинити росіяни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість загиблих під час обстрілу Покровська зросла до 9 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

З даними за 6 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 529: росіяни намагаються перейти у наступ і продовжують масовані обстріли України

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 530: ЗСУ сповільнилися під Бахмутом, а росіяни продовжують обстріли

Інформацію за 8 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 531: ініціатива на фронті на боці ЗСУ, проте окупанти продовжують бити по мирним містам

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#Україна #Росія #Війна