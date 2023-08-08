ЗСУ наступають на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про результати

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, на південний схід від Малої Токмачки і на північ від Роботиного

Українські війська продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — описав він ситуацію.

Ковальов додав, що на Бахмутському напрямку ЗСУ ведуть наступальні дії на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, на південний схід від Малої Токмачки і на північ від Роботиного.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", — зазначив спікер Генштабу.

Сили оборони також стримують наступи росіян на Куп’янському та Лиманському напрямах.

"Противник зробив безуспішні наступальні дії в районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби. Тут тривають важкі бої", — резюмував Ковальов.

Як повідомляв "Телеграф", колишній командир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий розповів, що ЗСУ продовжують успішні контрнаступні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Коли Силам оборони вдасться звільнити Токмак, ворог не зможе утримати Мелітополь та Бердянськ.