Війна — день 531: ініціатива на фронті на боці ЗСУ, проте окупанти продовжують бити по мирним містам

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують свою тактику обстрілу ракетами українських міст, у тому числі завдаючи ударів по житлових багатоповерхових будинках, як це було напередодні у Покровську. Водночас на фронті ЗСУ успішно стримують війська окупантів. Більше того, за словами головного комітету ЗСУ Валерія Залужного, українські сили оборони "ініціатива на нашому боці".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На лівому березі Києва мешканці чули сильний вибух. Подробиці поки що невідомі, тривога не оголошувалась.

Інформацію за 5 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 528: ЗСУ прориваються через лінії оборони окупантів, а росіяни готуються до нових обстрілів

З даними за 6 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 529: росіяни намагаються перейти у наступ і продовжують масовані обстріли України

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 530: ЗСУ сповільнилися під Бахмутом, а росіяни продовжують обстріли