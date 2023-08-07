"Ініціатива на нашому боці": Залужний розповів про хід контрнаступу

Головком ЗСУ розповів про контрнаступ та оперативну обстановку на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та розповів про оперативну обстановку на фронті.

"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції, — розповів Залужний. — Щодо оборони. Вона — стійка. Наші воїни для цього докладають максимум зусиль".

Зі слів українського генерала, на низці напрямків противник проводить активні штурмові дії, але успіху не має. Зокрема, це повʼязано з намаганням відволікти українські сили від певних ділянок фронту.

"Щодо наступу. Тривають важкі бої, українські війська крок за кроком продовжують створювати умови для просування вперед. Ініціатива на нашому боці" — повідомив Залужний.

Також з генералом Міллі обговорили актуальні потреби Збройних Сил в озброєнні та боєприпасах. Валерій Залужний подякував партнерам за допомогу і підтримку. Домовилися і надалі залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.

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