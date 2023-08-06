Війна — день 529: росіяни намагаються перейти в наступ і продовжують масовані обстріли України

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується. Активні бойові дії проходять по всій лінії фронту, а окупанти перейшли до наступальних дій щонайменше на трьох ділянках фронту, але без особливого успіху. При цьому росіяни серйозно підготували оборону на окупованих територіях, тому ВСУ для продовження контрнаступу необхідно вирішувати дуже складні завдання. Посилилися й ракетні обстріли України, а з цією метою загарбники застосовують як ракети, так і БПЛА.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти підняли у повітря 7 стратегічних бомбардувальників, які рухаються до пускових рубежів. Якщо вони не змінять курсу, то на пускові рубежі вони вийдуть о 1:30 – 2:00. Тим часом у частині областей оголошено тривогу через загрозу застосування дронів

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 526: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти "зриваються" на мирному населенні

Інформацію за 4 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців

З даними за 5 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 528: ЗСУ прориваються через лінії оборони окупантів, а росіяни готуються до нових обстрілів