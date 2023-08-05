Війна — день 528: ЗСУ прориваються через лінії оборони окупантів, а росіяни готуються до нових обстрілів

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються по всій лінії фронту, а ЗСУ змогли досягти успіхів, просунутися на деяких ділянках, а місцями взагалі прорвати першу лінію оборони окупантів. У відповідь на це росіяни посилюють тиск у районі Мар’їнки та на північ і на південний схід від Авдіївки, проте без особливого успіху. Тим часом у військовому керівництві України попереджають, що окупанти відновлять удари по цивільній інфраструктурі, як тільки почне холодати, проте росія вже не має того стратегічного запасу ракет, який був до початку вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Мешканці Криму повідомили, що чули гучний вибух у районі населеного пункту Яковенкове, що неподалік мосту через Керченську протоку.

З даними за 2 серпня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 525: росіяни зазнають рекордних втрат у спробах атакувати ЗСУ на сході

Про те, що відбувалося 3 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 526: ЗСУ просуваються на трьох напрямках, а окупанти "зриваються" на мирному населенні

Інформацію за 4 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 527: ворог зазнає великих втрат, але продовжує агресію проти українців