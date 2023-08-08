Вчетверо більше, ніж на початку року: міністр порадував новинами про виробництво важливої зброї

Виробництво продовжує нарощуватися

З початку року Україна вчетверо наростила виробництво протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", які успішно б’ють ворога на фронті.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

"Ми в липні виробили вчетверо більше "Стугни", ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо", — зазначив він.

За словами міністра, американський ПТРК Javelin — добрий комплекс, але необхідно нарощувати виробництво українських зразків озброєння та докладати зусиль, щоб вони були представлені на зовнішніх ринках.

Він додав, що в Україні активно переорієнтують цивільні підприємства на випуск оборонної продукції, що дозволяє розвиватися оборонно-промисловому комплексу.

Камишін уточнив, що якщо ще в лютому цього року в Україні було лише два постачальники корпусів мін 82-мм та 120-мм, то зараз їх кількість зросла до 14 та 13 відповідно.

"Це хороша ознака, що держава перебудовує економіку на військові рейки", — наголосив він.

ПТРК "Стугна-П" — український протитанковий ракетний комплекс, розробка київського конструкторського бюро "Промінь". Він є напівавтоматичним, із системою наведення по лазерному променю. "Стугна" здатна вести вогонь ракетами калібру 130 або 152 мм із різними бойовими частинами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ЗСУ показали до кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна".