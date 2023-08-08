В четыре раза больше, чем в начале года: министр порадовал новостями о производстве важного оружия

Производство продолжает наращиваться

С начала года Украина вчетверо нарастила производство противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П", которые успешно бьют врага на фронте.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

"Мы в июле произвели в четыре раза больше "Стугны", чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы ее не производили сейчас, ее будет недостаточно", — отметил он.

По словам министра, американский ПТРК Javelin — хороший комплекс, но необходимо наращивать производство украинских образцов вооружения и прилагать усилия, чтобы они были представлены на внешних рынках.

Он добавил, что в Украине активно переориентируют гражданские предприятия на выпуск оборонной продукции, что дает возможность развиваться оборонно-промышленному комплексу.

Камышин уточнил, что если еще в феврале этого года в Украине было только два поставщика корпусов мин 82-мм и 120-мм, то сейчас их количество возросло до 14 и 13 соответственно.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", — подчеркнул он.

ПТРК "Стугна-П" — украинский противотанковый ракетный комплекс, разработка киевского конструкторского бюро "Луч". Он является полуавтоматическим, с системой наведения по лазерному лучу. "Стугна" способна вести огонь ракетами калибра 130 или 152 мм с различными боевыми частями.

Как сообщал "Телеграф", ранее ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна".