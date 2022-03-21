Украинские защитники показали эффектное видео уничтожение российского БМП из "Стугны"

российские оккупанты не выстоят против сноровки украинских военных

На 26-й день полномасштабной войны с россией украинские защитники поделились очередным боевым достижением: бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российскую БМП из "Стугны" и показали эффектное видео горящей техники.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Видеоподтверждение было опубликовано в понедельник, 21 марта, на официальной странице Закарпатского легиона в соцсети.

Согласно имеющейся информации, военные 128 ОГШБр эффективно используют не только зарубежное, но и отечественное вооружение. Именно из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" накануне была полностью уничтожена российская боевая машина пехоты из россии.

Бойцы 128-й бригады уничтожили российскую БМП из "Ленты"

Стоит отметить, что ПТРК "Стугна-П" с лазерной системой наведения разработан в киевском конструкторском бюро "Луч". Комплекс имеет ракеты калибром в 130 миллиметров и максимальную дальность огня до 5 километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским защитникам удалось разбомбить целую колонну российских нацистов под Прилуками. Кроме того, в преддверии бойцы спецподразделения Украины совместно с представителями Грузинского легиона уничтожили колонну российской боевой техники.