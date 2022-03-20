Укр

"Врагов опознать невозможно": украинский спецназ и Грузинский легион уничтожили колонну россиян (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Взрыв российской колоны Новость обновлена 20 марта 2022, 16:01
Взрыв российской колоны

Спецназ работает в глубоком тылу противника.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в глубоком тылу была уничтожена колона российской техники.

Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщила пресс-служба Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Силы специальных операций (ССО) вооруженных сил Украины вместе с братьями по оружию из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона провели спецоперацию по подрыве колоны российской техники в глубоком тылу противника.

"Докладываю: въе**ли колонну…" — сказал голос за кадром после подрыва колоны захватчиков.

"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян. Это произошло в тесном взаимодействии с нашими собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона. На месте подрыва живая сила противника опознанию не подлежит", — сообщили в ССО.

Напомним, ССО накануне эффектно уничтожили склад боеприпасов россиян.

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