Украинский спецназ эффектно уничтожил склад боеприпасов россиян: в сети показали видео

Уничтожение склада боеприпасов россии бойцами ССО попало на видео

Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) показали видео уничтожения российского склада боеприпасов.

Соответствующими кадрами поделился нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"ССО Украины уничтожили русский склад с боекомплектом. Красиво и мелодично уничтожили, должен признаться", — подписал видео он.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения защитники Украины не перестают радовать жителей нашей страны все новыми фото и видео уничтожения техники оккупантов. Так, например, Генштаб ВСУ показал красочное видео уничтожения российской авиации в небе над нашей страной.

До этого советник главы МВД Антон Геращенко показал кадры уничтожения вражеской БМП где-то в полях Харьковской области.

А ВСУ тем временем обнародовали кадры работы противотанкового расчета, который уничтожил вражескую технику из ПТРК "Стугна" отечественного производства.

ССО тоже не в первый раз радуют кадрами уничтожения оккупационных войск, так накануне они показали, как выглядит уничтожение бронеавтомобиля "Тигр" британским гранатометом NLAW.