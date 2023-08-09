ЗСУ продовжують контрнаступ, на деяких ділянках мають успіх: свіжі карти боїв

За останній тиждень ворог зазнав значних втрат на Куп’янському напрямку

Триває 532-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 8 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також у районі Сватового.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська 8 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка-Донецьк, в районі східного кордону Донецької — західної частини Запорізької області та на заході Донецької області.

Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що ворог безуспішно атакував біля Сіньківки та на північ від Іванівки. Численні російські джерела, включаючи міністерство оборони рф, стверджували, що російські війська нібито зайняли позиції на південь від Ольшани та Первомайського.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за останній тиждень російські війська зазнали значних втрат на Куп’янському напрямку.

Луганська та Харківська області

Генштаб України та начальник Луганської ОВ Артем Лисогор поінформували, що окупанти безуспішно атакували на південь від Новоселовського.

Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Сватово-Кремінна та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу. Російський "військор" стверджував, що українські сили просунулися до Кармазинівки.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні операції у Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки та Дружби.

Бахмутський напрямок

Опубліковані 7 серпня геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито дещо просунулися в районі Красногорівки. За даними Генштабу ЗСУ, українські сили відбили атаки біля Авдіївки, Північного та Мар’їнки.

Донецька область

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"Південна вісь"

8 серпня українські війська продовжували наземні атаки вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей. У Генштабі України повідомили, що Сили оборони продовжували наступальні дії на Бердянському напрямі.

Запорізька область

Окупанти провели атаку вздовж східного кордону Донецької та західної Запорізької областей та не просунулися. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Старомайорська.

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямі. Декілька російських військкорів заявили, що українські війська з бронетехнікою та підтримкою танків атакували російські позиції на північній околиці Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські сили знищили дві російські диверсійні групи, які намагалися катерами маневрувати між невизначеними островами в Херсонській області.

Як писав "Телеграф", заступник командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на кількох ділянках фронту. Проте великі труднощі становить високий рівень мінування полів та інженерні загородження ворога.