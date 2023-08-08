ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на кількох напрямках: але є й труднощі

Підготовка росіян зараз на високому рівні, що ускладнює поступ на фронті

Контрнаступ ЗСУ на фронті просувається — першу лінію оборони росіян прорвано на двох напрямках. Водночас у ворога високий рівень мінування полів та створення інженерних загороджень.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командувача Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін.

Так, українські воїни прорвали першу лінію ворожої оборони на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботино (Мелітопольський напрямок — ред.). На цьому напрямі є просування сотнями метрів. Також продовжуються наступальні дії на Бердянському напрямку. Ми вже зайшли на першу лінію оккупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють", — сказав Сергій Кузьмін.

Проте ЗСУ просуваються повільно через мінні загородження окупантів та нестачу авіації. Росіяни дедалі частіше демонструють високий рівень підготовки, до того ж підтягують резерви з другої лінії оборони з числа морпіхів, десантників та спецназівців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний прокоментував хід контрнаступу ЗСУ. За його словами, росіяни намагаються атакувати українські позиції, але успіху не мають.