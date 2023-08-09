Десятиліття радянсько-російської пропаганди для українців не пройшло даремно

Блогер і бізнесмен Роман Шрайк розповів про коріння популярних теорій змови

Спостерігаю за одним феноменом і дійшов висновку, що десятиліття радянсько-російської пропаганди не пройшли даремно. Постійні розповіді про агресивний Захід, що вічно плете підступи, глибоко вкоренилися.

І в деяких людей, які стали патріотами в різні роки незалежності, "Захід точить зуби на СРСР/Росію, і це погано" трансформувалося в "Захід точить зуби на Росію, і це добре".

Але насправді жодного єдиного Заходу не існує, є десятки країн зі своїми особливостями та інтересами. А від Росії їм потрібно було, щоб та спокійно торгувала і не морочила голову.

І тільки коли людоїдство нашого сусіда перевищило всі допустимі норми, ці десятки країн із різною швидкістю почали перебудовувати своє мислення та військову промисловість.

Коли уявлення про таємно агресивний Захід не співпали з реальністю, корінні переконання не змінилися. Вихід був знайдений у пункті номер два — Захід плете підступи.

Так як уряди демократичних країн, для яких насамперед важливе благополуччя своїх громадян, не прагнуть безпосередньо брати участь у війні і обережно "ріжуть салямі", з’являється уйо**щне пояснення "куколди сс*ть". Тому робиться висновок, що підступи плетуть не проти Росії, а проти нас.

І тут відкривається небувалий простір для конспірології, читаючи яку хочеться битися головою об стіну.

Моралі не буде, це спроба поставити діагноз, а не черговий заклик включити мозок.

Джерело: пост Шрайка в Telegram