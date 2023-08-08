Дивись, Ванько, як було: у росії випустили підручник з історії з розділом "СВО" і цитатами путіна (фото)

Книгу видадуть 650 тисячам школярів

В росії продовжують переписувати історію. Якщо для четвертоклашок там "підкоригували" події часів Київської Русі, то учням 11-их класів пропонують вивчити, зокрема, і сучасні події, які в книзі були понівечені та повторюють усі популярні тези розпропаганди.

Про це повідомляють РосЗМІ.

Так, у Москві презентували оновлений підручник історії для старшокласників. Серед іншого в ньому є розділ про повномасштабну війну в Україні та події, що їй передували. За словами його автора, підручник матиме статус "єдиного держпідручника з історії".

Серед головних тез розділу можна виділити такі:

Злий Захід після розвалу СРСР не влаштовувало "посилення Росії" і його "ідеєю фікс" стала дестабілізація становища всередині рф;

Україну зробили "русофобською" та готували, як "головний таран" проти росії;

В Україні "неонацисти";

Незалежність нашої держави там називають "так званою";

Захід завалив Україну зброєю, а війну путін розв’язав для "допомоги Донбасу";

СВО — це добре: воно згуртувало суспільство, санкції провалилися, "Після відходу іноземних компаній багато ринків перед вами відкриті. Відкрито фантастичні можливості для кар’єри в бізнесі та власних стартапів. Не проґавте цей шанс. Сьогодні росія — воістину країна можливостей".

Окремо у підручнику школярів попереджають, що до інформації про бойові дії в інтернеті варто ставитися насторожено, оскільки "світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидів, фейкових фото та відео працює безперервним конвеєром". Також його сторінки всіяні цитатами путіна, наприклад, з його звернення з нагоди вторгнення в Україну 24 лютого.

Новий підручник, підготовлений за 5 місяців, мають отримати 650 тис. школярів у росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вилучають із українських бібліотек навіть дитячі книги.