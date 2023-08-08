Укр

Смотри, Ванька, как дело было: в россии выпустили учебник по истории с разделом "СВО" и цитатами путина (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Смотри, Ванька, как дело было: в россии выпустили учебник по истории с разделом "СВО" и цитатами путина (фото) Новость обновлена 08 августа 2023, 07:51

Книгу выдадут 650 тысячам школьников

В россии продолжают переписывать историю. Если для четвертоклашек там "подкорректировали" события времен Киевской Руси, то ученикам 11-ых классов предлагают изучить, в частности, и современные события, которые в книге были изуродованы и повторяют все популярные тезисы роспропаганды.

Об этом сообщают росСМИ.

Так, в Москве представили обновленный учебник истории для старшеклассников. Среди прочего в нем имеется раздел о полномасштабной войне в Украине и событиях предшествующих ей. По словам его автора, учебник будет иметь статус "единого госучебника по истории"

Среди главных тезисов раздела можно выделить такие:

  • Злой Запад после развала СССР не устраивало "усиление рф" и его "идеей фикс" стала дестабилизация положения внутри россии;
  • Украину сделали "русофобской" и готовили, как "главный таран" против рф;
  • В Украине "неонацисты";
  • Независимость нашего государства там называют "так называемой";
  • Запад завалил Украину оружием, а войну путин развязал для "помощи Донбассу";
  • СВО — это хорошо: оно сплотило общество, санкции провалились, "После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня россия — воистину страна возможностей".

Отдельно в учебнике школьников предупреждают, что к информации о боевых действиях в интернете стоит относиться настороженно, так как "мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером". Также его страницы усеяны цитатами путина, например, из его обращения по случают вторжения в Украину 24 февраля.

Новый учебник, подготовленный за 5 месяцев, должны получить 650 тыс. школьников в рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты изымают из украинских библиотек даже детские книги

Теги:
#Дети #Россия #Школа #Учебники #Пропаганда