Десятилетия советско-российской пропаганды для украинцев не прошли впустую

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал о корнях популярных заблуждений

Наблюдаю за одним феноменом и прихожу к выводу, что десятилетия советско-российской пропаганды не прошли впустую. Постоянные рассказы про агрессивный, вечно плетущий козни Запад глубоко укоренились.

И у некоторых людей, ставших патриотами в разные годы независимости, "Запад точит зубы на СССР/Россию, и это плохо" трансформировалось в "Запад точит зубы на Россию, и это хорошо".

Но в реальности никакого единого Запада не существует, есть десятки стран со своими особенностями и интересами. А от России им было нужно, чтобы та спокойно торговала и не морочила голову.

И только когда людоедство нашего соседа превысило все допустимые нормы, эти десятки стран с разной скоростью стали перестраивать свое мышление и военную промышленность.

Когда представления о потаенно агрессивном Западе не совпали с реальностью, коренные убеждения не изменились. Выход был найден в пункте номер два — Запад плетет козни.

Так как правительства демократических стран, для которых в первую очередь важно благополучие своих граждан, не жаждут напрямую участвовать в войне и осторожно "режут салями", появляется уе**щное объяснение "куколды сс*т". Поэтому делается вывод, что козни плетутся не против России, а против нас.

И тут открывается небывалый простор для конспирологии, читая которую хочется биться головой об стену.

п.с Морали не будет, это попытка поставить диагноз, а не очередной призыв включить мозг.

Источник: пост Шрайка в Telegram