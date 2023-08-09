Таємничий покупець придбав у Бельгії 50 танків для ЗСУ: хто це міг бути

До України дістануться не всі танки

Німецька компанія Rheinmetall могла викупити 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх на потреби ЗСУ.

Як повідомило бельгійське видання Business AM із посиланням на свої джерела, танки перебували на складі приватної компанії OIP Land Systems.

Зазначається, що ці танки стояли на озброєнні Бельгії, проте кілька років тому їх вивели з експлуатації та продали за демпінговими цінами (близько 15 тисяч євро за штуку), оскільки Міноборони країни не мало складів, де їх можна було б зберігати.

Сама Бельгія не планувала постачати їх Україні, оскільки введення цих танків в експлуатацію було б надто затратним.

Однак, 8 серпня стало відомо, що 50 машин викупила невідома країна, щоб передати їх Україні. А пізніше видання Handelsblatt повідомило, що йдеться не про країну, а про концерн Rheinmetall, який планує провести їх ремонт та переобладнання на своїх потужностях у Дюссельдорфі (Німеччина).

Зазначається також, що техніка ця стара, а перші "Леопарди" були виготовлені ще наприкінці 60-х років, а тому очевидно, що частина танків піде на запчастини. Втім, очікується, що близько 30 машин після модернізації зможуть посилити можливості ЗСУ.

Нагадаємо, Rheinmetall раніше повідомляв про плани збудувати на території України завод з виробництва та обслуговування бронетехніки. Там можуть вироблятися, наприклад, нові танки KF51 Panther, яких поки що немає на озброєнні жодної країни світу.