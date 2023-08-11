Російський "Кинджал" убив 8-річного хлопчика: з’явилося його фото

В Коломиї оголосили два дні жалоби за вбитим хлопчиком

Стало відоме ім’я 8-річного хлопчика, який загинув сьогодні, 11 серпня, під час удару "Кинджалами" по Івано-Франківській області, а також з'явилося його фото. Маленький Володя Балабаник цього року закінчив другий клас Коломийського ліцею №2.

Про це повідомили в управлінні освіти Коломийської міської ради. А класна керівниця розповіла про те, яким був Володя у школі.

Як розповів мер Коломиї Богдан Станіславський, хлопчик народився 6 липня 2015 року в селі Ценява у Коломийському районі, де ходив у садок, а згодом родина переїхала до Коломиї. Володю віддали до Коломийського ліцею №2, де він провчився два роки і цього літа закінчив другий клас. Через війну навчання проходило в режимі онлайн.

"Був дуже допитливою, старанною і веселою дитиною. 12 і 13 серпня — у Коломийській громаді оголошено днями жалоби за загиблим хлопчиком. Це страшна і дуже болісна втрата. Щирі співчуття родині Володі", — написав мер, додавши, що під час удару дитина грала. у дворі і отримав осколкові поранення, несумісні із життям.

Місцева мешканка та за сумісництвом класна керівниця Володі Оксана Шегда розповіла про те, що хлопчик був дуже допитливою та активною дитиною. В його сім'ї усього було троє дітей.

"Мамині слова – гарний, розумний, ввічливий, маленький помічник. Діти Володю у класі дуже любили. Він був допитливим, старанним, дбайливим учнем. Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний. Сум, смуток у сім'ї, сум у школі, сум у місті. Страшно подумати, що парта буде порожня, зошити та підручники залишаться закритими. Нехай ця мила дитина спочиває з Богом", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за день до цього окупанти вдарили ракетою по готелю в Запоріжжі, де розташовувався дитячий табір. Загинула жінка та більше десяти осіб постраждли.