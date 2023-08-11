Российский "Кинжал" убил 8-летнего мальчика: появилось его фото

Стало известно имя 8-летнего мальчика, который погиб сегодня, 11 августа, во время удара "Кинжалами" по Ивано-Франковской области, а также появилось его фото. Маленький Володя Балабаник в этом году закончил второй класс Коломыйского лицея №2.

Об этом сообщили в управлении образования Коломыйского городского совета. А классная руководительница рассказала о том, каким был Володя в школе.

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