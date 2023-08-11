Ракетний удар рф по Прикарпаттю: загинула дитина, є поранені (фото)
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Дитину намагалися врятувати медики
Вранці 11 серпня під час масштабної повітряної тривоги окупанти завдали удару по Прикарпаттю, є влучення по цивільному об’єкту.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВ Світлана Онищук.
"Є постраждалі, серед яких дитина. Вона у критичному стані була доставлена до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Ще раз закликаю не ігнорувати сигнали "повітряних тривог". Де б ви не мешкали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних!" — сказала вона.
Пізніше в Офісі генерального прокурора показали фото наслідків удару.
У відомстві уточнили, що ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала родина із трьома дітьми.
"Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що про вибухи в Івано-Франківській області близько 10:00 ранку писали моніторингові пабліки. Детальної інформації про роботу ППО чи прильоти у регіоні на той момент не було.
Також вибухи чули мешканці Києва, Хмельницької та Вінницької областей. У столиці уламки ракети впали на територію дитячої лікарні у Оболонському районі. Також падіння уламків було зафіксовано ще у двох місцях.
Раніше "Телеграф" писав, що 10 серпня росія завдала руйнівного удару по Запоріжжю. На жаль, без жертв не обійшлося. Також є поранені.