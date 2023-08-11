В Україні оголошували повномасштабну тривогу через запуск "Кинджалів": де чули вибухи (оновлено)

Українців просять перебувати у безпечних місцях

Вранці у п’ятницю, 11 серпня, у низці українських областей було оголошено повітряну тривогу. Була загроза застосування балістичного озброєння та ракетна небезпека. Невдовзі з’ясувалося, що зафіксована у повітряному просторі ракета — фальш-ціль, робота РЕБ та небезпеки немає. О 9:46 дали відбій тривоги, проте вже о 9:48 повідомили про нову ракетну загрозу по всій Україні через злет МіГ-31К у повітряному просторі росії. У Києві та інших регіонах пролунали вибухи.

Про небезпеку повідомили у повітряних силах України.

10:37 Відбій по всіх областях, крім Запорізької, Донецької та Луганської.

10:33 Відбій повітряної тривоги у Київській області.

10:26 МіГ-31К йдуть на посадку.

10:25 У КМДА повідомили, що за попередніми даними, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.

За даними моніторингових каналів, спочатку фіксувалася ракета – ймовірно, Калібр у Черкаській області. За попередніми даними, вона нібито летіла на Київ, але виявилося, що це є фальш-ціль. Однак невдовзі росіяни підняли в небо МіГ-31К із аеродрому Саваслейка в Нижегородській області.

Зазначимо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", які не можуть збити ППО у більшості регіонів України. Тому повітряні тривоги оголошуються по всій країні як перестрахування від ударів. Українців закликають перебувати у безпечних місцях та зберігати спокій.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Николаевский Ванек" станом на 9:53 росіяни підняли у повітря чотири борти МіГ-31К.

За даними моніторингу каналу "Чому тривога" зафіксовано пуск ракет "Кинджал" у напрямку території України.

Як повідомляють жителі Києва, у столиці пролунав вибух, за попередніми даними, працює ППО.

Повідомляється, що вибухи також пролунали на Хмельниччині, попереджають про ракетну загрозу в Івано-Франківській області.

Також голосно на Чернігівщині, за попередніми даними, працює ППО. З боку Сумської області у бік Києва зафіксовано ракету. Повідомляється про вибухи у Вінницькій області.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни під час обстрілу Запоріжжя влучили по дитячому табору у центрі міста ракетою "Іскандер-К". На момент удару більшість дітей уже розійшлися по домівках, але окупанти стверджують, що влучили по "нацистам".